Beyaz Saray'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya dair açıklama

ABD'den dün İstiklal Caddesi'nde gerçekeşen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "ABD, bugün İstanbul'da meydana gelen şiddet eylemini ağır bir şekilde kınıyor. Gönlümüz yaralılarla birlikte ve sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız." açıklamasında bulundu.

Pazar günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda 6 kişi yaşamımı yitirmiş, 81 kişiyse yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yaralılar arasından 50 kişinin taburcu edildiğini duyurmuştu.