81 yaralıdan 50'si taburcu edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 81 kişiden 50'sinin taburcu edildiğini, 5 yaralınınsa yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
Yerlikaya, yoğun bakımdakilerden iki kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."