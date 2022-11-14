81 yaralıdan 50'si taburcu edildi

Dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstabul Valisi Yerlikaya, yaralı 81 kişiden 50'sinin taburcu edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 81 kişiden 50'sinin taburcu edildiğini, 5 yaralınınsa yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, yoğun bakımdakilerden iki kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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