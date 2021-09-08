Putin'den Michel'e 'Kırım Platformu' tepkisi: Provokasyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu adlı zirveyi düzenlemesinin provokatif nitelikte olduğunu vurguladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Michel, Ukrayna'daki durumu istişare etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Kırım'ın Rusya topraklarına dönüşü konusunun Mart 2014'te nihai olarak kapandığını belirten Putin, bu bağlamda Ukrayna yönetiminin 25 Ağustos'ta Kiev'de Kırım'ın geri alınması amacıyla gerçekleştirdiği Kırım Platformu adlı sözde zirvenin bir provokasyon olduğunun altını çizdi.

Putin, AB'nin yarımadanın sakinlerine yönelik ayrımcı bir politika izlemeye devam ettiğini kaydetti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel zirvede yaptığı konuşmada "AB'nin değişmez tutumunu yeniden teyit etmek üzere buradayım: Kırım ve Sivastopol'un Rusya tarafından yasadışı ilhakını tanımıyoruz, tanımayacağız" demişti.

Ağustos ayında yapılan ve çoğu NATO üyesi 46 ülkenin yer aldığı zirveye Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.