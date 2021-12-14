Putin'den Macron'a: Göçmen krizi, AB ülkeleri ve Belarus arasında müzakere edilmeli...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde, göçmen krizi ve Ukrayna gibi güncel sorunlar görüşüldü.

Putin, Macron ile yapığı görüşmede, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinin AB ülkeleri ve Minsk arasındaki doğrudan temaslarla istişare edilmesi gerektiğini ifade etti.

‘Göçmen krizi, beşeri hukuk normlarına göre çözülmeli’

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Fransız tarafının inisiyatifi üzerine Putin ve Macron, telefon görüşmesinde Belarus'un AB ülkeleriyle olan sınırlarında yaşanan göçmenlerle ilgili sorunlar ele alınırken, bölgedeki sorunların AB ülkeleri ve Belarus tarafından ele alınması vurgusu yapıldı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Putin, Polonya ve Baltık ülkelerinin sığınmacı haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerdeki ihlallerine dikkat çekerek ve göçmen krizinin beşeri hukuk normlarına uygun şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Putin, bölgedeki göçmen krizinin en kısa sürede gündemden tamamen kalkacağını umduğunu da kaydetti.

‘Ukrayna’ya tedarik edilen silahlar, Rusya’ya doğrudan tehdittir’

Yapılan görüşmede NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerine de değinen Rusya lideri Putin, İttifak'ın doğuya doğru genişlemesini ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelere Rusya'yı tehdit eden silah sistemleri konuşlandırmasını engelleyecek hukuki güvenlik garantilerinin verilmesi için uluslararası müzakerelerin derhal başlatılmasını istediğini ifade etti.

Putin, Macron'u Rusya'nın endişelerini anlamasını ve bununla ilgili görüşmelere dahil olmasını isterken, Ukrayna'ya tedarik edilen silahların, Rusya’nın güvenliği için açıktan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ukrayna hükümetinin Batılı ülkelerin desteğiyle temas hattındaki durumu gerginleştirdiğini ve Ukrayna’nın Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini de vurgulayan Putin, ayrıca Ukrayna’ya modern silahların da tedarik edildiğinin altını çizdi.