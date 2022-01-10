Putin'den Kazakistan yorumu: KGAÖ potansiyelini kanıtladı

Kazakistan'da akaryakıt zamlarıyla başlayan ayaklanma sonrası ülkeye asker gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bugün düzenlenen toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Putin Kazakistan'daki olayda KGAÖ'nün potansiyelini ve hızlı harekete geçme yeteneğini kanıtladığını söyledi.

TASS'ın haberine göre Putin "Örgütümüz potansiyelini, hızlı, kararlı ve etkili bir biçimde harekete geçme yeteneğini kanıtlamıştır" dedi. Putin ayrıca KGAÖ'nün tüm müttefiklerinin Kazakistan'daki misyona katkıda bulunduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, örgütün Kazakistan'daki operasyonlarının halen devam ettiğini ve buna "istisnasız tüm üye devletlerin güçlerinin dahil olduğunu" söyledi. Putin "Bu kolektif barışı koruma güçleri dahil olmak üzere KGAÖ üye devletlerinin güvenliği için kapsamlı bir sistem kurulmasına yönelik uzun soluklu, titiz çalışmaların meyvesini verdiğini gösteriyor" dedi.

Öte yandan KGAÖ'nün bu toplantısı ABD ile Rusya heyetlerinin Cenevre'de Ukrayna ve NATO'nun genişlemesi konusunda görüşmelere başladığı gün yapıldı.