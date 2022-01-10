Putin: Kazakistan'da 'Maidan yöntemleri'ne başvuruldu

Eski Sovyet ülkelerinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin liderleri bugün Kazakistan gündemiyle olağanüstü düzenlenen çevrimiçi toplantıda buluştu.

Toplantıda konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ülkedeki ayaklanmanın "teröristler" tarafından "kurulu düzeni baltalama, iktidarı ele geçirme ve darbe girişimi" temel hedefiyle çıkarıldığını öne sürdü. Ülkedeki şiddet olaylarına "yabancı militanlar"ın katıldığını da kaydeden Tokayev, Almatı ve 9 bölge merkezindeki durumu "kritik" diye niteledi. Tokayev ülkeye davet ettiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinden askerlerin misyonununsa "yakında" sona ereceğini söyledi.

KGAÖ'nün dönem başkanı Ermenistan'ın başkanlığında çevrimiçi yapılan toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Putin burada yaptığı konuşmada Kazakistan'da yaşananları Ukrayna'da yaşanan renkli devrime benzetti. Putin "Kazakistan'da Maidan yöntemlerine başvuruldu" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Toplantıda Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki durum ve normalleştirme tedbirleri ele alınacak" denilmişti. KGAÖ Sözcüsü Vladimir Zeynetdinov da Kırgızistan'ın başbakan düzeyinde temsil edileceği toplantıya diğer üye ülkelerin devlet başkanlarının katılacağını duyurmuştu.

Kazakistan'daki ayaklanmanın ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeye asker göndermişti.