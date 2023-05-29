Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı."