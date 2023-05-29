Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti.

Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.