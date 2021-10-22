Putin'den Erdoğan'a BM cevabı: Aynı gün ölür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinin veto yetkisinin kaldırılması önerisini, bunun yapılmasının kurumu başka bir 'Milletler Cemiyeti'ne dönüştüreceğini söyleyerek reddetti.

“Daimi üyelerin veto hakkını kaldırırsak, BM aynı gün ölür, Milletler Cemiyeti'ne dönüşür" diyen Putin, BM'nin bu takdirde bir "tartışma kulübü" haline geleceğini ekledi.

1. Dünya Savaşı'nı takiben kurulan Milletler Cemiyeti, genel olarak işlevsizliği ve 20. yüzyılın ortasında ikinci bir büyük savaşa alan açmakla eleştirilmişti. Savaşın ardından tarihe karışan Milletler Cemiyeti'nin yerine Birleşmiş Milletler kurulmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Angola'da yaptığı açıklamalada veto yetkisine sahip daimi BMGK üyelerinin sayısına atıfta bulunarak “dünya beşten büyüktür” demiş ve 'bir avuç ülke' ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.