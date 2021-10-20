Kremlin: Erdoğan'ın 'bir avuç ülke' ifadesi kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin "beş" daimi üyesi hakkında yaptığı açıklamayı henüz orijinalinde okumadığını, ancak "bir avuç ülke gibi kavramların aşağılayıcı olduğuna inandığını" söyledi.

Peskov, “Anladığınız gibi, çeviride nüanslar çok önemlidir. Çünkü Rusça'da 'bir avuç ülke' muhtemelen diplomasi açısından bu dünyayı faşizmden kurtarmak için tüm yükü üzerlerine alan ve çok fedakarlık yapan bu ülkeler için kabul edilemeyecek aşağılayıcı bir kavramdır" dedi.

Kremlin Sözcüsü, açıklamayı henüz Türkçe okumadığını ancak kesinlikle okumaya niyetli olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Peskov'un "iyi niyetli" tahminin aksine Erdoğan gerçekten "bir avuç ülke" ifadelerini kullanmıştı.

2 gün önce AKP'li Erdoğan, Angola parlamentosunda yaptığı konuşmasında BM Güvenlik Konseyi'ne ilişkin "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz" sözlerini kullanarak "Dünya beşten büyüktür" diye eklemişti.