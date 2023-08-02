Putin'den Erdoğan'a: Batı, Rus tahılını bloke eden uygulamaları iptal edince anlaşmaya döneceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Putin görüşmeleri sırasında Erdoğan’a, Ukrayna tahılının Karadeniz limanları üstünden ülkeden çıkarılması ve Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin sevkiyatını bloke eden uygulamaların iptalini içeren "paket anlaşma konusundaki ilkesel pozisyonunu" anlattı.

Rusya Devlet Başkanı, İstanbul’da geçen sene imzalanan ve bu zamana dek birkaç defa uzatılan anlaşmanın yeniden uzatılmasının, söz konusu anlaşmanın "Rusya ile ilgili kısmının gerçekleştirilmesinde ilerleme kaydedilmeyince anlamını yitirdiğini" belirtti.

Ancak görüşme sırasında Putin, Batı ülkeleri Rusya karşısında anlaşma ile belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirir getirmez, Rusya tarafının anlaşmaya geri döneceğini doğruladı.

'Güvenilir seçenekler üzerinde çalışılıyor'

Rusya Devlet Başkanı bunun yanında, "gıda ürünlerine gereksinim duyan ülkeler dikkate alınarak söz konusu ülkelere Rus tahılını göndermek için güvenilir seçenekler üstünde çalışıldığını" belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Putin söz konusu ülkelere ücretsiz tahıl tedarik edileceğini ve bu konunun geçen hafta St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Forumu’nda da ele alındığını kaydetti.

Putin tahıl tedariki konusunda Türkiye ve dileyen diğer ülkelerle işbirliği yapmayı sürdürmek istediklerini de ekledi.

Bununla beraber Kremlin’in açıklamasına göre Putin ve Erdoğan, ülkelerinin ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirme, enerji alanındaki stratejik ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve turizmde işbirliğini sürdürme konularını da ele aldılar. Telefon görüşmesi sırasında her iki taraf da ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2022’de neredeyse iki kat büyümüş olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ayrıca Erdoğan’ın "Türkiye’deki orman yangınlarının söndürülmesine yardım ettikleri için Rusya liderliği ve halkına teşekkür ettiği" belirtildi.

Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Erdoğan ayrıca, "çeşitli düzeylerde temasları sürdürme ve yüz yüze görüşmeleri olasılığı için hazırlık yapılması konusunda" anlaştılar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kalındığı ifade edilmişti.



