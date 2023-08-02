Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman görüşmelerinin planlandığı sorusu karşısında, “Görüşme şu anda gerçekleşiyor” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıca bir açıklama yayımlayacaklarını da ekledi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin’in Erdoğan ile telefonda görüşeceğini Cumartesi günü duyurduğunu da hatırlattı.

Putin Cumartesi günü gazetecilerin soruları üstüne, “Erdoğan benim birçok uygun olmayan bir zamanda görüşmemizi teklif etti. Bense bugün görüşmemizi teklif ettim fakat onun için uygun değildi, yarın görüşebileceğimizi söyledim, Erdoğan için yine uygun değildi. Fakat çarşamba günü görüşmek için anlaştık” demişti.

Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve böylelikle anlaşmanın geçerliliğinin 18 Temmuz’da sonlanmasından beri Putin ve Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklamada: 'İki lider Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı'

Kremlin'in duyurmasından bir süre sonra görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklamada Putin'in Türkiye'yi ziyareti konusunda mutabık kalındığı belirtilirken, ziyaretin tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesi yaptıkları belirtilen açıklamada "Görüşmede, iki lider Sayın Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı" denildi.

Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının uzun süre devre dışı kalmasının "kimsenin yararına olmadığını" söylediği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya’nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “barış köprüsü” olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti."

