Putin ve Şi G20 Zirvesi'ne katılmıyor: Hindistan'dan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. Şi, G20 liderler zirvelerinin yıllık düzenli gerçekleştirildiği 2008'den bu yana toplantılara bizzat katılmayan ilk Çin Devlet Başkanı olacak.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Putin ile Şi'nin G20 Zirvesi'ne katılmamalarının Hindistan ile bir ilgisi olduğunu düşünmediğini söyledi.

ANI'ye verdiği mülakatta Şi ile Putin'in zirveye katılmamalarının Hindistan'a yönelik bir dargınlığın sonucu olup olmadığının sorulması üzerine Jaishankar "Hayır hayır, bunun Hindistan'la herhangi bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Verdikleri karar ne olursa olsun bunu en iyi kendileri bilir. Sizin öne sürdüğünüz türden bir şey hiç görmüyorum" dedi.

Putin ve Şi'nin zirvede yer almamasının konsensüsün oluşmasını ve zirvenin sonuç bildirgesini etkileyip etkilemeyeceği sorulan Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar "Şu anda müzakere ediyoruz. Saat dün işlemeye başlamadı" dedi.

G20 Zirvesi'nden beklentilerin "çok yüksek" olduğunu belirten Jaishankar, zirvede pandemi, çatışma, iklim değişikliği, borç ve siyasetin etkisi altındaki "çok zor bir dünya"nın sorunlarına yanıt aranacağını öne sürdü.