Hindistan'ın adı 'Bharat' olarak değişebilir

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin bu haftaki G20 Zirvesi'ne katılacak olan konuklara yönelik davetiyesinde "Hindistan" isminin yerine "Bharat" ismini kullanması, ülkenin isminin resmen değiştirileceği iddialarını gündeme getirdi.

G20 katılımcılarına gönderilen davetiyede Droupadi Murmu'dan "Hindistan Başkanı" yerine "Bharat Başkanı" olarak bahsedildi.

Parlamentoda gündeme gelebilir

Anayasanın değiştirilerek Hindistan'ın adının Bharat olarak yeniden adlandırılması talebi yoğunlaşmışken, söz konusu adım ile ülkenin isminin değiştirileceği gündeme geldi. Yeniden adlandırma kararı hükümet tarafından parlamentonun 18-22 Eylül tarihleri ​​arasında yapılması planlanan özel oturumunda gündeme getirilebiliceği aktarıldı.

Parlamentonun yakın zamanda gerçekleşen bir oturumu sırasında BJP Rajya Sabha Milletvekili Naresh Bansal, sömürge ve köleliliği simgelediğini belirterek 'Hindistan' isminin Anayasadan çıkarılmasını talep etmişti.

1,4 milyardan fazla nüfusa sahip olan bu ülke resmi olarak Hindistan ve Bharat olmak üzere iki isimle anılsa da hem ülke içinde hem de uluslararası alanda yaygın olarak Hindistan kullanılıyor.

Bharat, birçok tarihçinin erken Hindu metinlerine dayandığına inandığı eski bir Sanskritçe kelime. Bu kelime aynı zamanda Hindistan kelimesi için Hintçe bir seçenek olarak da kullanılmakta.