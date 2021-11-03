Putin ve Lukaşenko yeni Birlik Devleti programlarını onaylayacak

Rusya ve Belarus Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi için video konferans aracılığıyla toplantı düzenleyecek. Toplantıda bazı Birlik Devleti programlarının, güncellenmiş bir askeri doktrinin ve bir göç politikası konseptini onaylansaı planlanıyor.

Kremlin'in basın servisinin yaptığı açıkalamada önemli entegrasyon belgelerinin bir paketini onaylama planları olduğu söylendi.

Kremlin basın servisi ayrıca, “Birlik Devleti'nin 2021 yılı bilim ve teknoloji alanlarındaki ödüllerini ilk kez Rus ve Belarus bilim insanlarına ve teknoloji uzmanlarına vermek için resmi bir karar alınması da planlanıyor” dedi.