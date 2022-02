Putin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin'deki toplantıda konuşan Putin, "Donbass’taki gelişmeler bize şunu gösteriyor ki Ukrayna’nın mevcut iktidarı Minsk Anlaşmalarını yerine getirmeye niyetli değil. Bu noktada gerçek anlamda bir şey yapmayı planlamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı’na, “Bugün Donbass’taki durumu tartışmak için sizinle toplandık. Tüm olup bitenleri çok iyi bilmenize rağmen sizlere başlangıçta orada neler olduğunu, durumun nasıl geliştiğini kısaca hatırlatacağım.” diyerek başladı.

Putin Ukrayna’da 2014’te yaşananlarla ilgili, “2014'te Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra bu ülkenin nüfusunun bir kısmı bu darbeyi kabul etmedi. Anayasaya aykırı ve kanlı olduğunu hatırlatmama izin verin, çünkü bu olaylarda çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Bu gerçekten silahlı bir darbedir. Ukrayna vatandaşlarının bir kısmı bu darbeyi kabul etmedi ve bu, Kırım'da yaşayan insanları ilgilendirdi ve bu, Donbass'ta yaşayan ve yaşayanları ilgilendirdi” dedi.

Putin: Ukraynalı yetkililer Donbass halkıyla alay ediyor

Putin, Ukraynalı yetkililerin Donbass’ta yaşayan insanlarla alay ettiğini, sürekli bombardımanlarlar insanları taciz ettiğini belirterek, “Bunca yıldır şunu vurgulamak istiyorum, bunca yıl bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında alay edildi: sürekli bombardıman, abluka, bildiğiniz gibi, cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan insanlar genellikle zorlandı. Bodruma taşınıyorlar, orada kendileri çocuklarıyla birlikte yaşıyorlar” diye devam etti.

Donbass’taki gerilimi barışçıl bir şekilde çözmek için her şeyi yaptıklarını ifade eden Putin, “İnsanlar iki bağımsız cumhuriyet kurduklarını söylediler: Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri. O andan itibaren Kiev yetkilileri ile bu bölgede yaşayanlar arasında çatışma başladı” diye belirtti.

Ukrayna’nın Donbass’a üçüncü kez askeri operasyon düzenlediğini belirten Putin, Kiev makamlarının Minsk Anlaşmaları’na uymadığını, kamuoyu önünde anlaşmaları birçok kez hatırlattıklarını söyledi. Putin, “Genel olarak, Kiev yetkililerinin bu önlemler dizisine göre gerçekten hiçbir şey yapmayacakları herkes için açıktır. Bununla birlikte, Rusya tüm zor sorunları çözmek için çaba sarf etti ve ediyor. Barışçıl yollarla anlatmaya çalıştık, ancak şimdi bugün sahip olduğumuz şeye sahibiz” dedi.

Toplantının amacı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin egemenliğini tanıma kararını tartışmak

Putin toplantının amacının, “Bugünkü toplantımızın amacı, meslektaşlarımızı dinleyerek Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin egemenliklerini tanıma talepleriyle Rusya’ya yaptıkları çağrıları ve bu yöndeki bir sonraki adımlarımızı belirlemektir” dedi.

'ABD imzaladığı her türlü anlaşmayı kolayca reddebilir'

ABD’nin imzalayabilecekleri her türlü anlaşmayı ve belgeyi kolayca reddebileleceğini söyleyen Putin, “Hiçbir garanti yok çünkü ABD imzaladığı her türlü anlaşmayı, her belgeyi kolayca reddediyor. Ama yine de en azından bir şeylerin kâğıda dökülmesi ve uluslararası yasal bir eylem olarak kaydedilmesi gerekiyor. Bugün bunda da anlaşamıyoruz.” diye ekledi.

Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılması durumunda Rusya Federasyonu’na yönelik tehditlerin de katbekat artacağını belirti. Putin, Ukrayna’yı geri almak için girişimlerde bulunabileceğini belirterek, “Kimse Kırım ve Sivastopol sakinlerinin iradesini tanımadığından, Ukrayna buranın kendi toprakları olduğunda ısrar ediyor, onların bu toprakları askeri yollarla geri kazanmaya başlayacaklarına dair gerçek bir tehdidimiz var ve bunu söylüyorlar” diye belirtti.



'Kiev ile Donbass arasındaki farklılıkları barışçıl yollarla çözmek için elimizden gelen her şeyi yaptık'

Toplantıda Ukrayna'nın güneydoğusundaki durum hakkında konuşan Putin, Moskova'nın Ukrayna hükümeti ile Donbass arasındaki farklılıkları barışçıl bir şekilde çözmeye yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Putin, Kiev'deki yetkililer ile Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde yaşayan insanlar arasındaki çatışmanın pratikte bu cumhuriyetlerin kurulmasından itibaren başladığını kaydetti.

Putin, "Ukrayna’nın ülkemize karşı, Rusya’ya karşı bir çatışma aracı olarak kullanılması, bizim için tabii ki çok büyük bir tehdit oluşturuyor" derken şöyle devam etti:

"Tam olarak bu nedenle son aylar içinde, geçtiğimiz senenin sonunda, sonunda güvenlik önlemleri konusunda anlaşmak, ülkemizin barışçıl koşullarda sakin bir biçimde gelişimini sağlamak adına Washington ve NATO’daki başlıca ortaklarımızla çalışmaya başladık."

Lavrov: Rusya'nın teklifleri bütün halinde ele alınmalı

Toplantıda konuşan Lavrov ise ABD'nin "Rusya'nın belkemiği olan güvenliğin bölünmezliği ilkesini mümkün olan her şekilde atlatmaya çalıştığını" söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın güvenlik diyaloğunun bir parçası olarak ABD ve NATO ile çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, Batı'nın "Washington ve NATO'nun temel çıkarlarının zarar görmemesi" için istemediği maddeleri yok sayarak Rusya'nın güvenlik teklifleri konusunda seçici bir tutum sergilemeye çalıştığını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu, içinden seçim yapabileceğiniz bir menü değil, her şeyi bütün halinde almalısınız" dedi.

Öte yandan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşeceğini doğrularken, temasların 24 Şubat gününde gerçekleşeceğini söyledi.

Medvedev: DHC ve LHC'nin tanınması konusunda zor bir ikilemle karşı karşıyayız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'nın Donbass'a ihtiyaç duymadığını, Ukrayna'nın statü pazarlık kozu olarak kullandıklarını söyledi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Ukrayna'nın Kiev üzerindeki Batı baskısına rağmen Minsk Anlaşmaları'nı uygulamayacağının sonucuna varılabileceğini söyledi.

Medvedev, Rusya'nın kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili zor bir ikilemle karşı karşıya olduğunu söyledi. Medvedev, "Bize ilgili açıklamalarda bulunan bu iki bölgenin (Donetsk ve Lugansk) tanınmasıyla ilgili olarak zor bir ikilemle karşı karşıyayız ve parlamentomuz zaten böyle bir kararı kabul etti." diye belirtti.

Medvedev, Donbass'taki durumun Abhazya ve Güney Osetya'dan daha karmaşık olduğu belirtti. Medvedev, "Donbass'taki bugünkü durum, 2008'de Güney Osetya ve Abhazya'nın tanınması durumundan çok daha zorlu." dedi.

Şoygu: Ukrayna nükleer silah kullanabilecek potansiyele sahip

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın taktik nükleer silahlara, örneğin Tochkakh-U operasyonel-taktik füze sistemlerine sahip olabileceğini, nükleer silahlar açısından Ukrayna'nın İran ve Kuzey Kore'den daha fazla fırsatı olduğunu söyledi.

Şoygu, Ukrayna'nın nükleer bir ülke statüsünü geri kazanma arzusunu ilan ettiğini hatırlattı .

Şoygu, "Bu son derece tehlikeli, birkaç nedenden dolayı tehlikeli. Birincisi, bu, uzun yıllar boyunca Sovyet iktidarının ve Sovyetler Birliği'nin bir parçası olmanın, orada bu tür silahları, sadece silahları değil, aynı zamanda taşıyıcılarını da yaratma fırsatları yaratılmış olmasıdır. Nükleer silahların, taktiksel silahların Almanya topraklarında bulunduğu hatırlarsak, o zaman burada bugün zaten var olan taşıyıcılar ile kullanılabilir." dedi.

Rusya'ya geçen sivil sayısı 70 bine yaklaştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov toplantıda yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri topraklarından Rusya'ya yaklaşık 70 bin mültecinin ayrıldığını söyledi.

Bortnikov, "Mültecilerin Rusya sınırına doğru hareketi başladı ve bugün saat 9.00'da 68 bin 500 sivil Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni terk ederek Rusya'ya giriş yapmış oldu" dedi.

Putin Donbass'taki halk cumhuriyetleriyle ilgili kararını bugün verecek

Putin bugün gerçekleşen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısında, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının tanınma taleplerine ilişkin kararını bugün ilan edeceğini duyurdu.

Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın sonunda yaptığı açıklamada, "Değerli meslektaşlarım, görüşlerinizi duydum. Karar bugün verilecek. Bu toplantı için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.