Kiev, BMGK daimi üyeleri ile Almanya ve Türkiye'den oluşan bir müzakere grubu önerdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Donbass'taki gerilim üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesi (İngiltere, Çin, Rusya, ABD, Fransa) ile Ukrayna, Almanya ve Türkiye'den oluşan yeni bir müzakere formatı önerdi.

Gün içerisinde yayınlanan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın basın duyurusuna göre, bu öneri Kuleba'nın Brüksel'deki konuşması sırasında yapıldı.

Kuleba "Gerginliğin azaltılması ve yeni güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda bir müzakere yürütmek için en uygun formatın, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi artı Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dahil olacağı düzeyde bir zirve düzenlemek olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kuleba, "Ukrayna'nın güvenliği artık bir numaralı öncelik. Bunu garanti altına almak için en küçük diplomatik fırsatı bile kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta boyunca Donbass'taki temas hattı boyunca gerilim yükselirken Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından yoğun bombardıman yapıldığını bildirdi. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk, Kiev'in büyük bir taaruz hazırlığında olduğunu iddia ediyor.

Kiev kuvvetlerinin bombardımanı sonucunda şimdiye kadar ayrılıkçı güçlere bağlı bir milis ve bölgede bulunan üç sivil yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı.

Bölgeden tahliyeler sürüyor

18 Şubat'ta Lugansk ve Donetsk'ten sivillerin Rusya'ya tahliyesi başlarken şimdiye kadar Rusya'nın sınır bölgesi Rostov'a 61 bin sığınmacının ulaştığı açıklandı.

Donbass'taki kriz üzerine 2015'in Şubat ayında Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa'nın dahil olduğu Normandiya Formatı kapsamında Minsk'te çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir anlaşma imzalandı. Uygulamaya konulmamış olan Minsk Anlaşması Kiev'in Lugansk ve Donetsk'la doğrudan diyalog kurmasını öngörüyordu.

Normandiya Dörtlüsü'nün en üst düzeyde son toplantısı 9 Aralık 2019'da Paris'te yapıldı ancak kararlar Ukrayna tarafından uygulanmadı.