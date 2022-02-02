Putin: Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya için kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir açıklama yayımlayarak Batı'da hiç kimsenin Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi ve Kırım'a saldırması durumunda Rusya'nın ittifakla savaş halinde olacağını düşünmediğini ifade etti.

TASS haber ajansına konuşan ve “Kırım, Rusya’nın egemen bir bölgesidir” diyen Putin, “Konunun kendileri için tartışmaya kapalı olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna’nın NATO üyesi olduğunu ve Kırım’a karşı bir saldırıda bulunduğunu hayal edelim. Bizim de NATO ile savaşta olmamız mı gerekiyor bu durumda? Açıkçası, bunu düşünen kimse yokmuş gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Rusya için "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Rusya Devlet Başkanı şöyle konuştu:

“Beni dikkatlice dinleyin. Ukrayna'nın yaklaşımında askeri yollar da dahil olmak üzere Kırım'ın geri alınması planı var. Bu, kamuoyunda söylenenler değil, belgelerde yazılanlar. Ukrayna'nın bir NATO üyesi olduğunu, Polonya ve Romanya'daki gibi silahlarla ve son teknoloji füze sistemleriyle yüklü olduğunu hayal edelim. Donbass bir yana, Kırım'da operasyonlar başlatmasını kim durduracak?”