Putin: Bize NATO'yu doğuya ilerletmeme sözü verildi, fakat farklı şeyler yapıldı, atlatıldık ve kandırıldık’

Bugün Macaristan Başbakanı Orban ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Kremlin'de basın toplantısı düzenledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Macaristan Başbakanı Orban ile enerji işbirliği, karşılıklı ticaret ve Sputnik Light aşısının Macaristan’a tedariği gibi konuları da konuşan Putin, Orban ile AB ve Ukrayna üzerine de görüşme yaptı.

'Orban ile Rusya’nın AB ile ilişkilerini ve Ukrayna çözüm sürecini ele aldık’

“Uluslararası meseleler ele alınırken Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna değinildi" diyen Putin, şöyle konuştu.

“Elbette Ukrayna ihtilafının çözümü ile ilgili konu da tartışıldı, ihlali sistemik bir hal alan insan hakları alanı da dahil olmak üzere Ukrayna'daki durumu da görüştük.”

Putin, ABD'nin güvenlik garantilerine yanıtı hakkında "Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık" diyerek "ABD yanıtlarında, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerinin temel noktalarını görmezden geldi” ifadelerini kullandı.

‘Rusya, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri konusundaki yanıtlarını dikkatle inceliyor’

ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim” vurgusunu yaptı.

Rus lider, şöyle devam etti:

‘Üç temel talebimiz de uygun bir biçimde dikkate alınmadı’

“NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmesinin reddedilmesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik.”

'Bize NATO'yu doğuya ilerletmeme sözü verildi, fakat farklı şeyler yapıldı, atlatıldık ve kandırıldık’

Zamanında NATO’yu doğuya doğru ilerletmeme konusunda verilen sözü hatırlatan Putin, “Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya’da, Romanya’da, Baltık ülkelerinde” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, “Bir şey söylediler, farklı bir şey yaptılar. Bizde halk arasında dendiği gibi, atlatıldık, basitçe kandırıldık” ifadelerini kullandı.