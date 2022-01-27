Putin Türkiye'ye gelecek

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Covid-19'a bağlı durum ve programı uygun olduğunda Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu konunun Putin ve Erdoğan arasındaki son birkaç temasta gündeme geldiğini belirtti ve "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre hükümetler arası komisyonların ve iki liderin başkanlık ettiği Üst Düzey İşbirliği Komisyonu'nun toplantılarına bir ara vermek zorunda kalındığına dikkat çeken Peskov, "Sayın Erdoğan, tüm bu etkinlikleri Türkiye'de yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Devlet Başkanı Putin de bu daveti memnuniyetle kabul etti" diye konuştu.

'İstişareler sadece ikili görüşmeyle ilgiliydi'

Peskov, gazetecilerin Erdoğan'ın davetinin ikili görüşme için mi olduğunu, yoksa bu görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de katılma olasılığının bulunup bulunmadığını sorması üzerine "Benim söylediklerim ve liderler tarafından birkaç kez yapılan istişareler, ikili görüşmeyle ilgiliydi" yanıtını verdi.

Erdoğan, dün Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davet ettiklerini söylemişti. Erdoğan "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.