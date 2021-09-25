Putin: Rusya'da yoksulluğun asgari seviyelere indirilmesi gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yoksulluğu en aza indirmeye ve "önemli sayıda insanı" yoksulluk seviyesinden çıkartmak zorunda olduklarını söyledi.

Cumartesi günü Rusya parlamentosunun alt meclisinde (Devlet Duması) var olan partilerin liderleriyle bir video konferansta konuşan Putin, "Hepimizin sayısız ortak sorunu ve ortak görevi var. Ülkedeki yoksulluk düzeyini en aza indirmek ve önemli sayıda insanı bu durumdan kurtarmak gerekiyor. Yaşam koşullarının, kalkınmanın ve kalkınmanın iyileştirilmesi gerekiyor." dedi.

Putin, Rusya'da zengin ve fakir arasındaki büyük gelir uçurumunun bir sorun olduğunu söyledi.

Putin şöyle konuştu:

"Gelirleri en hafif tabirle çok mütevazı olanlarla, vatandaşlarımızın çoğunun hayal bile edemeyecekleri bir gelir elde edenler arasındaki muazzam ekonomik eşitsizlik sorunu çeşitli şekillerde çözülebilir ama bu bir sorundur."

Rusya Devlet Başkanı, bu sorunu çözmek için çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.