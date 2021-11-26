Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Soçi’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesinde Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi.

Görüşmede, Dağlık Karabağ’daki güncel durumu ele alan Putin, Rus birliklerinin süreçte pozitif bir rol oynadığını, Rus-Türk ateşkes kontrol merkezinin de etkili şekilde çalıştını vurguladı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Dağlık Karabağ'da bazı olaylar yaşanmasından ve kayıplar verilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Putin, Azeri ve Ermeni liderlerle yapacakları Soçi görüşmesinin bölgedeki durumun normale dönmesi için gerekli koşulların sağlanması, insanların sükunet içinde yaşaması açısından gerekli olduğunun altını çizdi.

Konu hakkında söz alan Aliyev ise Azeri-Ermeni sorununu detaylı bir şekilde ele alacaklarını belirtti ve "Rus birliklerinin barışın sürdürülmesinde etkin rolün devam etmesini umduklarını" ifade etti.