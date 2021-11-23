Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de buluşuyor

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan 26 Kasım’da Soçi’de bir görüşme gerçekleştirecek.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre görüşme, Dağlık Karabağ bölgesindeki ateşkes ile askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılı nedeniyle gerçekleştirilecek.

Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek görüşmede, üç ülke liderinin 9 Kasım 2020 ile 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardıkları anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ticaret, ekonomi ve ulaşım gibi konuların da görüşüleceği toplantıda, bölgedeki istikrarın sağlanması ve barışçıl yaşamın tesis edilmesi konularında da fikir alışverişinde bulunulacak.

Üçlü görüşmeler dışında Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Aliyev ve Paşinyan ile de ayrı ayrı görüşmeler yapacağı belirtiliyor.