Putin: Batı'nın Karadeniz'deki eylemleri sınırları aştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Karadeniz'deki eylemlerinin "sınırları aştığını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Putin, "Karadeniz'e gelince, son gelişmeler belirli sınırların ötesine geçiyor: stratejik bombardıman uçakları devlet sınırımızdan 20 km uzaklıkta uçuyor ve bilindiği gibi oldukça ciddi silahlar taşıyorlar" dedi.

Putin, Batılı ülkelerin durumu daha da kötüleştiren eylemlerinin sadece Karadeniz'de değil, Rusya sınırlarına yakın diğer bölgelerde de görülebileceğini söyledi.

Putin, "Evet, sürekli olarak bu eylemlerle ilgili endişelerimizi dile getiriyoruz, kırmızı çizgilerden bahsediyoruz ama elbette muhattaplarımızın çok tuhaf olduğunu anlıyoruz ve tabiri caizse kırmızı çizgilerle ilgili tüm uyarılarımızı ve konuşmalarımızı sallamıyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, NATO'nun doğuya doğru yayıldığını ifade ederek "Rusya'nın, ABD de dahil olmak üzere Batılı ortaklarıyla arasındaki ilişkiler benzersiz olmasına ve bu bağlar neredeyse müttefik ilişkileri düzeyinde olmasına rağmen, NATO'nun doğuya genişlemesi konusundaki endişelerimiz ve önlemlerimiz kesinlikle göz ardı ediyor" dedi. Putin NATO'nun "genişlemenin birkaç aşaması olduğunu" da sözlerine ekledi.

Romanya ve Polonya'da füze tehtidi

Putin, şöyle devam etti:

"Şimdi de NATO askeri altyapısının nerede olduğunu görelim: Romanya ve Polonya'da konuşlandırılan füze savunma sistemleri sınırlarımızın hemen yakınında bulunuyor ve oradaki MK-41 fırlatıcılarının füze savunma sistemlerinin saldırı komleksleri olarak görev yapabileceği düşünüldüğünde [bunları bize karşı] kolaylıkla kullanılabilirler. Yazılımı değiştirmek sadece birkaç dakika meselesi."

10 Kasım'da ABD 6. Filosu'na ait gemiler bölgedeki "çok uluslu tatbikatlara katılmak için" İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girdi. Giren gemiler arasında ABD güdümlü füze destroyeri Porter, filo ikmal petrol tankeri John Lenthall ve komuta ve kurmay gemisi Mount Whitney bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde toplanan ABD-Türkiye savunma bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grubu' toplantısında "Karadeniz'de işnirliği' vurgusu yapılmıştı.