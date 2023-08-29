Putin Prigojin’in cenazesine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz hafta Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in cenazesine ilişkin soruya yanıt verdi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cenazeye katılmasının öngörülmediğini söyledi.

Peskov, Kremlin'in cenaze töreniyle ilgili herhangi detaylı bir bilgiye sahip olmadığını, cenazeyle ilgili hazırlık ve düzenlemelere ailesinin karar vereceğini aktardı.

Putin, 9-10 Eylül tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Delhi'de düzenlenecek G20 zirvesine de katılmayacağını bildirmişti.

Putin geçen haftaysa Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanma ihtimaline karşı video bağlantısıyla katılmıştı.

Ne olmuştu?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 23 Ağustos akşamı ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü. Kremlin'se Prigojin'in ölümünde dahli olduğu iddialarını reddetmişti.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Moskova yönetimine karşı silahlı isyan başlatmış, ''vatana ihanet'' ile suçlanmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.