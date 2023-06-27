Putin orduya hitap etti: 'İç savaşı önlediniz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Haziran'da yaşanan 'Wagner isyanı' sırasında görevde olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitap etti. "Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz" diyen Putin, "İsyan sırasında, sizlerin kararlılığı ve cesareti de toplumun gösterdiği dayanışma gibi belirleyici oldu” açıklamasında bulundu.

Duvar'ın Reuters'dan aktardığı habere göre, Kremlin'de bir araya gelen asker ve kolluk kuvvetlerine hitap eden Rusya Devlet Başkanı Putin, etkinliğe katılanları 'isyan' sırasında hayatını kaybeden ordu pilotları için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

'Ordunun ve halkın isyancıların yanında olmadığını' söyleyen Putin, 'İsyanı bastırmak için Ukrayna'daki askerlerini çekmek zorunda kalmadıklarını' da belirtti.