Kremlin: Prigojin'in nerede olduğunu bilmiyoruz

Rusya'da Wagner krizinin Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda bitmesini sağlayan anlaşma çerçevesinde Prigojin'in Belarus'a gitmesin izin verilmiş, Wagner savaşçılarının ise isterlerse Rusya ordusuna katılmasını ya da Prigojin ile birlikte gitmesini öngörülmüştü.

Reuters'ın haberine göre Kremlin'in Prigojin'in yerini bilmediğini iddia eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'isyanı sona erdiren anlaşmanın uygulandığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözünü tuttuğunu' söyledi. Peskov, kaç Wagner savaşçısının Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacağını bilmediğini de ekledi.

Peskov ayrıca Putin'in bugün Rus askeri birimlerine ve 'Wagner isyanı' sırasında 'düzeni sağlayan' diğer kişilere hitap edeceğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Putin bugün bazı askeri yetkililerle ikili görüşmeler yapacak ve Rus medya sahipleri ile bir araya gelecek.