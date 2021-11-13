Putin: Lukaşenko'nun gaz akışını kesmesinden iyi bir şey çıkmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Brüksel'in Minsk'e yaptırımlarını arttırması durumunda Belarus toprakları üzerinden gaz ihracatını kesintiye uğratma tehtidini hoş karşılamadı.

Putin, Cumartesi günü Moskova'daki Rossiya-1 TV kanalına “Bundan iyi bir şey çıkmayacak” dedi. Lukaşenko'yla bu ayın başlarında telefonda görüştüğü ve video bağlantısı aracılığıyla bir etkinliğe katıldığı sırada gaz geçişini kapatma fikrini gündeme getirmediğini de sözlerine ekledi.

Putin, “Transit anlaşmamızın ihlali olacak ve umarım bu noktaya gelmez. Avrupa'nın enerji sektörüne büyük zarar verecek ve bir transit ülke olarak Belarus ile ilişkilerimizin gelişmesine yardımcı olmayacak." dedi.

Putin, gerekirse gaz arzına yönelik tehditleri Lukaşenko'yla görüşeceğine söz verdi.

Belarus cumhurbaşkanı iki gün önce yaptığı açıklamada, AB ülkelerine gaz taşıyan Yamal-Avrupa boru hattından akışı “kesebileceğini” söyledi.

Brüksel, Belarus'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen sığınmacıların kendi topraklarına gelmesine yardım etmek ve ardından onları AB'ye geçmeye zorlamakla suçluyor.

Pazartesi günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üye ülkelerinden bloğa ek yaptırımları onaylamalarını istedi.