Putin ile Merkel arasında Moskova'da uzun görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Moskova'da bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yapan Putin ile Merkel görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin "ABD ve NATO’nun Afganistan’daki operasyonlarının başarılı olduğunu söylemek mümkün değil" derken, Merkel de "Afgan halkının geleceği konusundaki pozisyonu ile ilgili hedeflerimize ulaşamadık" dedi.

Merkel Putin'den Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istediğini belirtti, Putin ise Rus muhalif bloggerın siyasi nedenlerle cezaevinde olmadığını belirterek mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Sayın Federal Şansölye ile bugünkü görüşme geleneksel olarak yapıcı, iş koşullarında geçti. Heyetlerin de katılımıyla ayrıntılı bir şekilde Rus-Alman ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdik, geniş yelpazede birçok konuda görüş alış verişini gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

‘Afganistan’ın dağılmasını önlemeliyiz'

Putin, “Taliban bugün neredeyse ülkenin tümünü kontrol ediyor, buna başkent de dahil. Bu gerçek. Hareket ederken bu gerçek göz önünde bulundurulmalı ve elbette Afganistan’ın dağılması önlenmeli” dedi.

Rus lider, “Görüşümüze göre, şu anda en önemli konu, Afganistan’dan her türden teröristin, sığınmacı kılıfı altında da dahil komşu ülkelerin topraklarına sızmasını önlemek” ifadesini kullandı.

‘Belarus’taki anlaşmazlıklar anayasal çerçeve içinde hallolmalı’

Almanya Başbakanı Merkel’in görüşmede Belarus konusunu da gündeme getirdiğini söyleyen Putin şu şekilde konuştu:

“Elbette Belarus’taki durum da söz konusuydu. Sayın Şansölye bu konuya da değindi. Belarus toplumun içindeki çelişkilerin, dış müdahale olmadan yalnızca anayasal ve hukuk çerçevesinde ve yalnızca Belarusluların kendileri tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.”

‘Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorun hâlâ çözüm bekliyor’

Görüşmede ele alınan uluslararası konulardan birinin Ukrayna’nın güneydoğusundaki sorunun çözümüyle ilgili olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı, Alman Başbakanı’nın Ukrayna'da krizin çözümü için çok şey yaptığını kaydetti. Putin “Bugün Rusya ve Almanya tarafından, Ukrayna’nın güneydoğusundaki temas hattındaki gerilimin artmasından duyulan büyük endişe dile getirildi. Bu konuyu müzakere ettik ve müzakerenin en yakın zamanda devam edeceğini umuyorum” dedi.

“Biz birlikte Donbas’a barışı yeniden getirme imkanını çok aradık” diyen Putin, “Maalesef bunu henüz başaramadık” diye ekledi.

‘Diğer ülkelere kendi değerlerinizi dayatmayın’

Afganistan’ı çok iyi bildiklerini dile getiren Putin, “Bu ülkenin düzenin nasıl olduğuna ve bu ülkeye alışık olmadığı yönetim ve sosyal yaşam biçimlerini dayatma çabalarının ne kadar verimsiz olduğuna ikna olmuş durumdayız” ifadesini kullandı.

Rus lider, “Bu türden sosyal ve siyasi deneyler henüz bir kez olsun bile başarıyla sonuçlanmadı ve sadece ülkelerin dağılmasına, siyasi ve sosyal sistemlerinin gerilemesine yol açıyor” diye ekledi.

‘Navalnıy siyasi faaliyetten dolayı değil, işlediği suçlar yüzünden hapiste’

Putin, gazetecilerin Rus bloger Aleksey Navalnıy ile ilgili sorusuna, “Anımsadığınız şahıs siyasi faaliyetinden dolayı değil, yabancı ortaklara yönelik işlediği suçlardan dolayı mahkum değildi. Siyasi faaliyete gelince, kimse iş projelerini hayata geçirmek için siyasi faaliyetin arkasına saklanmamalı, üstelik bunu, yasaları çiğneyerek yapmamalı” yanıtını verdi.

Yolsuzlukla mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu ama siyasi mücadele aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyen Putin, Navalnıy’a verilen cezanın bir mahkeme kararı olduğunu kaydederek bu karara saygı duyma çağrısında bulundu.

'Batı da sistem dışı muhalefetin yükselmesine izin vermiyor'

"Sistem dışı muhalefet" kavramını kullanan Putin Batı ülkelerinde de "sistem dışı muhalefet temsilcilerinin parlamento dahil yönetime yükselmesine izin verilmediğini" söyleyerek Sarı Yelekler’e işaret etti.

ABD’de son başkanlık seçiminin ardından, Kongre binasına baskın düzenleyen kişilerin de mahkemelik olduğunu ve uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya olduğunu anımsatan Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize gelince ülkemizde siyasi sistem gelişmeye devam ediyor ve tüm Rusya vatandaşları, siyasi konulardaki kendi görüşlerini ifade etme, siyasi örgütler oluşturma, her düzeyde seçimlere katılma hakkına sahip, ama bunu mevcut kanunlar ve anayasa çerçevesi içinde yapmak gerekiyor."

'Rusya geçen yüzyılda devrimlerinin sınırına ulaştı'

TASS haber ajansının aktardığına göre Putin "Rusya'daki durumu stabil ve öngörülebilir kılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rusya geçtiğimiz 20. yüzyılda devrimlerin sınırına ulaştı. Artık herhangi bir devrim istemiyoruz, toplumumuzda ve devletimizde evrimsel gelişme istiyoruz. Ve umuyorum ki bu olacak" diye konuştu.

Putin’den Libya ve İran çağrıları

Libya konusuna da değinen Putin, “Dünya toplumunun, Libya’da henüz elde edilemeyen pozitifliği korumak ve geliştirmek amacıyla tüm etkili siyasi güçlerle diyalogu sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Görüşmede İran’ın nükleer programıyla ilgili durumun da masaya yatırıldığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı, “İran’ın nükleer programıyla ilgili durumu değerlendirirken "Sayın Şansölye ile birlikte, İran'da yeni hükümet kurulduktan sonra, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı korumaya yönelik güçlü çabaların devam edeceği umudunu dile getirdik” ifadesini kullandı.

Putin, İran’ın yeni Devlet Başkanı İbrahim Reisi ile yakınlarda gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili Merkel’e bilgi verdiğini de sözlerine ekledi.

‘Taliban, savaşın bittiğini ilan etti'

Afganistan’da Taliban’ın savaşın bittiğini ilan ettiğini belirten Putin, “Onlar kamu düzenini sağlamaya başladı, yerel halkın ve yabancı diplomatik misyonların güvenliği garanti etme sözünü verdi. Tüm bunların hayata geçirileceğini umuyorum. Uluslararası toplum, BM Güvenlik Konseyi ile koordinasyon içinde bu süreci yakından takip etmeli” ifadesini kullandı.

‘Kuzey Akım-2 yapımını bitmiş sayabiliriz’

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sadece 15 kilometrelik kısmının kaldığını dile getiren Putin, “Artık bitmiş sayabiliriz” dedi.

Kuzey Akım-2’nin siyasi proje olmadığını kaydeden Rus lider, “Bu hat, Ukrayna transitine göre 2 bin kilometre daha kısa ve bu modern, çevre dostu, temiz bir sistem. Bunlar boş laf değil” ifadesini kullandı.

Putin, Kuzey Akım-2’de kullanılan yeni ekipmanın, atmosfere salınan hidrokarbon emisyonlarının miktarını önemli ölçüde azaltacağını söyledi.

‘Minsk anlaşmasının alternatifi yok’

Ukrayna’nın güneydoğusundaki krize çözüm öngören Minsk anlaşması ve Normandiya formatı ile ilgili Merkel’le aynı görüşte olduğunu dile getiren Putin, “Barış elde etmek için başka aracımız yok. Çözümün nihai hedeflerine henüz ulaşmamış olmamıza rağmen bunun çok dikkatli ve saygılı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Ukrayna tarafının resmi görüşmelerde basına bir şeyler, ülke içinde de farklı şeyler söylemesi bizi tedirgin ediyor” diyen Rus lider, “Ülke yetkililerin yaptığı açıklamalara bakmak yeterli. Bu açıklamalar, onların Minsk anlaşmasını hayata geçirme niyetinde olmadığını gösteriyor” diye ekledi.

Ukrayna hükümetinin parlamentoya sunduğu yeni yasa tasarısıyla ilgili Merkel’e bilgi verdiğini anlatan Putin, “Bu sır değil, parlamentonun sitesinde var. Tasarı kabul edilirse bu, Ukrayna’nın tek taraflı olarak Minsk sürecinden çıktığı anlamına gelecek. Tasarının bir kısmı değil, tümü Minsk anlaşmasına aykırı. Bu, Ukrayna’nın bu anlaşmadan çıktığı anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.

Merkel: Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban ile müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan’daki duruma değinen Merkel, "Taliban’ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek" dedi.

Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

'Afganistan'da hedeflerimize ulaşamadık'

Rusya’dan Taliban ile görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afganistan’a insani yardım ile ilgili konuları ele alınmasını talep ettiklerini dile getiren Merkel, ABD ve NATO askeri güçlerinin 20 yıl önce Afganistan’a girdiğini anımsattı.

Merkel, "Afgan halkının geleceği konusundaki pozisyonu ile ilgili hedeflerimize ulaşamadık. Bunun açık açık söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Merkel'den Ukrayna mesajı

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Merkel, bu meselenin çözüm sürecinde "durgunluğun" yaşandığını belirtti. Meseleye ilişkin Normandiya Formatı kapsamında (Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa) çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde adımlar attıklarını dile getiren Merkel, "Ukrayna halkının barış içinde yaşaması için bu sorunda ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız" dedi. Merkel, Donbas meselesine ilişkin Minsk Anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğini belirten Merkel, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

'Yabancı paralı savaşçıların Libya’dan çıkarılması gerekiyor'

Merkel, Libya meselesi ile ilgili geçen yıl Almanya’nın başkenti Berlin’de Libya Konferansı’nın düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Libya Konferansı’nın sonuçlarının uygulanması, yabancı paralı savaşçıların Libya’dan çıkarılması ve Libyalılara ülkenin geleceği ile ilgili planlarını serbest şekilde hayata geçirmesine izin verilmesi gerekiyor."

'Navalnıy’nın serbest bırakılmasını istedim'

Rusya’da muhalif Aleksey Navalnıy’nın daha önce tutuklandığını hatırlatan Merkel, bu durumun 'karamsar' ve 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Merkel, Putin ile görüşmede Navalnıy’nın serbest bırakılması talebinde bulunduğunu aktardı.

Putin ile iklim değişikliği sorununu da ele aldıklarını dile getiren Merkel, bu konuda birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.