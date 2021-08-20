NATO: Afgan yetkililerine tüm desteğimizi askıya aldık

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün Afganistan gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, NATO'nun Afganistan’daki "acil görevi"nin ittifak üyesi ve ortağı ülkelerin vatandaşları ile onlara yardım eden Afganların "güvenli tahliyesi" olduğu belirtildi.

Afganistan'daki tüm taraflara kapsayıcı bir hükümet kurmak için "iyi niyetle çalışma" çağrısı yapılan bildiride "Mevcut koşullar altında NATO, Afgan yetkililere tüm desteğini askıya almıştır" denildi.

Bildiride "Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerini, özellikle kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere Afganların insan haklarının temin edilmesini, hukukun üstünlüğünü sürdürmeyi, insani erişime izin vermeyi ve Afganistan'ın bir daha asla teröristler için bir sığınak olmamasını garanti altına alma sözünü yerine getirmelidir" ifadesine yer verildi.

NATO'nun ülkedeki 20 yıllık işgal boyunca "Afganistan'ın teröristler için bir sığınak olmamasını başarıyla sağladığı" iddia edilen bildiride "Hiçbir teröristin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Terörizme karşı kararlılık ve dayanışma içinde mücadeleye bağlıyız" denildi.

İttifakın Afganistan'daki rolü üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapacağı ve "gerekli dersleri çıkaracağı" kaydedilen bildiride "yakın gelecekte ve ötesinde Afganistan'ın ve bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlara da" ittifakın bölgedeki ortakları, AB ve BM ile işbirliğiyle yanıt vereceği kaydedildi.