Putin ile Esad bir araya geldi: Gündemlerinde Türkiye de var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Kremlin'de yapılan görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile "sürekli iletişim hâlinde olduklarını ve ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu" belirtti.

Putin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye’de neden olduğu yıkımın ülkedeki insani durumu kötüleştirdiğini, ancak Rusya’nın depremin yol açtığı durumu iyileştirmek için Suriye’ye "mümkün olan her şekilde yardım edeceğini" kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya ile Suriye arasındaki ticaret hacminde artış gözlemlediklerini ve geçen sene bu artışın yüzde 7 oranında olduğunu da söyleyen Putin ayrıca, Suriye’de "uluslararası terörizme karşı" çok önemli çabalar ortaya koyduklarını belirtti.

Esad: Ukrayna operasyonunu destekliyoruz

Esad ise Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonu desteklediğini kaydetti.

Suriye Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlamasından bu yana buraya (Moskova) gerçekleştirdiğim ilk ziyaret olması sebebiyle, yeni ve eski Nazilere karşı yürütülen bu özel askeri operasyonu Suriye’nin desteklediğini yinelemek istiyorum. ‘Eski ve yeni Naziler’ diyorum çünkü (geçmişte) Batı nasıl eski Nazileri kendi topraklarında kabul etmişse, şimdi de onları destekliyor.”

Esad'dan Rusça teşekkür

Esad ayrıca, depremlerin ardından Rusya’nın ülkesine gönderdiği yardımlar ve arama-kurtarma ekipleri için teşekkür etti ve Rusça "teşekkürler" anlamına gelen "spasibo" kelimesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı bunun yanında, bugünkü Moskova ziyareti ile ülkesi ve Rusya’nın ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçileceğine inandığını belirtti.

Gündemde Türkiye de var

Putin ve Esad’ın basına açık gerçekleştirilen bu açıklamaların ardından Rusya-Suriye görüşmeleri Moskova’da kapalı kapılar ardından devam edecek.

Taraflar arasındaki görüşmelerin birinci aşaması; savunma, dışişleri ve maliye bakanlarının yer alacağı heyetler arası görüşmelerden oluşacak. Söz konusu görüşmeleri takiben, Putin ve Esad’ın bire bir görüşmesi gerçekleşecek.

Liderlerin bugünkü görüşmeleri sırasında ele alınacak konulardan biri, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi olacak.