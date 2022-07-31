Gazeteci Murat Yetkin, Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta yapacağı Rusya ziyaretinden önce, Putin'den kritik bir hamle geldiğini belirterek, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son gelişmelere değindi.

Rusya'nın, Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatına yeni bir firma ile devam etme kararı tartışma yaratırken, gazeteci Murat Yetkin yaşananları "Putin, Erdoğan’ın elindeki kozlardan birini resmen gasp etti ve Soçi görüşmesine 1-0 önde başladı" olarak aktardı.

Yetkin Report'ta yayımlanan "Putin, Erdoğan gelmeden Akkuyu nükleer santraline el koydu" başlıklı makalesinde Murat Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Akkuyu nükleer santralinin işleticisi Rosatom şirketi 29 Temmuz günü ani bir kararla santralin inşaatının Türk ortağı IC İçtaş şirketiyle sözleşmeyi feshettiğini ilan etmeseydi olacaklardan biri de neydi, biliyor musunuz?

'Putin 1-0 önde başladı'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 Ağustos’ta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşeceği Soçi’den Rusya’nın 10-15 milyar dolarlık Türk Hazine bonosu almaya karar verdiği müjdesiyle dönecekti. Müjde muhtemelen Türkiye-Rusya ticaretinin artık Lira ve Ruble üzerinden yapılacağı dolayısıyla, küresel bankacılığın ABD kontrolündeki SWAP sistemi dışına çıkılacağını da içerecekti.

Putin buna izin vermedi. Erdoğan’ın elindeki kozlardan birini resmen gasp etti ve Soçi görüşmesine 1-0 önde başladı.

'Erdoğan sineye çekmek durumunda kaldı'

Daha önemlisi, Putin 2007’de kuruluşunu kendi yaptığı Rus devlet atom enerjisi şirketi Rosatom’un Akkuyu’nun yüzde 100 sahibi ve işleticisi olduğunu Türk kamuoyuna da ilan etti. Hazine zordayken Erdoğan da Putin’in bu oldubittisini sineye çekmek durumunda kaldı. Projenin bu haliyle aksayacağı, gecikeceği düşünüldü mü? O da pek belli değil."