Putin: Donbass'ta yaşananlar soykırımı andırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İnsan Hakları Konseyi toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta yaşanan krizi değerlendirdi.

Putin, yaptığı açıklamada, "Halihazırda Donbass’ta yaşananları hepimiz çok iyi görüyor, biliyoruz. Bu elbette soykırımı çok andırıyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre Putin, Rusofobinin, yaptırıma götüren ilk adım olduğunu kaydetti ve "Bu kavramları değersizleştirmemek için çok titiz davranmalıyız. Ancak bu kavramlar, yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri yansıtmalı. Gelin bunu düşünelim" ifadelerini kulllandı.

FSB: Ukrayna'ya ait savaş gemisi Kerç Boğazı yönünde ilerliyor, ihtarlara uymuyor

Öte yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna filosuna ait 'Donbass' adlı savaş gemisinin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve yön değiştirme taleplerine uymadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "9 Aralık 2021 tarihinde, saat 09.12’de Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘Donbass’ kontrol gemisi, Mariupol limanından kalkarak Kerç Boğazı yönünde harekete geçti" denildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın, savaş gemisinin Kerç Boğazı'ndan geçişi konusunda Rusya'ya izin başvurusunda bulunmadığı kaydedildi.

Ukrayna gemisine eşlik eden Rus kıyı koruma gemisinin, yerel saatle 13.45'te, Rusya mevzuatına uyulması gerektiği ihtarında bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, “Kerç Boğazı’ndan geçişin planlanmadığı yanıtı alındı” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Halihazırda 'Donbass' gemisi Kerç Boğazı'na 18 mil mesafede bulunuyor. Yön değiştirme taleplerine uymuyor. Bu eylemler, seyrüsefer güvenliğini tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.