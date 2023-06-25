Putin Belarus'a gidişi için güvence vermişti: Prigojin Rostov'dan ayrıldı

Belarus aracılığında Moskova yönetimi ile anlaşmaya varan Wagner grubu lideri Prigojin, birliklerini geri çekme sözü vermişti.
Wagner askerlerinin konuşlandıkları Rostov'u terk ettikleri bilgisi aktarılırken, Prigojin'in de kentten ayrıldığı ana ilişkiler görüntüler paylaşıldı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ''Prigojin’in Belarus’a gidebileceğine dair garanti, Rusya Devlet Başkanı'nın sözüdür'' demişti.
Putin Belarus'a gidişi için güvence vermişti: Prigojin Rostov'dan ayrıldıhttps://t.co/aY4mLhryju pic.twitter.com/nc3TatzDd9— soL Haber (@solhaberportali) June 24, 2023