Putin Belarus'a gidişi için güvence vermişti: Prigojin Rostov'dan ayrıldı

Wagner grubu lideri Prigojin'in 24 saat süren 'isyan'ın ardından Rostov'u terk ettiği görüldü.

Haber Merkezi

Belarus aracılığında Moskova yönetimi ile anlaşmaya varan Wagner grubu lideri Prigojin, birliklerini geri çekme sözü vermişti.

Wagner askerlerinin konuşlandıkları Rostov'u terk ettikleri bilgisi aktarılırken, Prigojin'in de kentten ayrıldığı ana ilişkiler görüntüler paylaşıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ''Prigojin’in Belarus’a gidebileceğine dair garanti, Rusya Devlet Başkanı'nın sözüdür'' demişti.

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