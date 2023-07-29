Putin: Barış süreci şu an tamamıyla Ukrayna’ya bağlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika forumu için St. Petersburg’da bulunan Afrika liderleriyle görüşmesinde, Ukrayna ile barış görüşmelerinden çekilenin kendileri olmadığını söyledi.

Putin, Rusya’nın barış anlaşmasının şartlarını tartışmaya hazır olmasına karşın Ukrayna hükümetinin Mart 2022’de görüşmelerden çekildiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Putin, “Birliklerimizin (geçen sene mart sonunda) Kiev’den çekilmeleri ardından —ki nihai bir barış anlaşması imzalanması için gereken koşulların oluşması adına bizden bunu yapmamızı istemişlerdi— Ukrayna hükümeti önceden varılmış anlaşmaların tamamından çekildi. Bu nedenle şimdi top tamamen onların sahasında” dedi.

“Barış süreci şu an tamamıyla Ukrayna’ya bağlı” diyen Putin, ülkesinin barış yolları aramaya hazır olduğunu söyledi.