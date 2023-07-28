İYİP'li vekil AKP ve MHP ile ittifakı savundu: 'CHP’den sadece köstek gördük'

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın yerel seçimlerde birlikte hareket edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, İYİP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunarak, “CHP’den sadece köstek gördük. Eskişehir’de hiçbir destek vermediler” dedi.

'Sadece benim değil milletvekillerinin genel görüşü'

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Hatipoğlu, İYİP'in CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü belirterek, “Yaklaşan yerel seçimlerde partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü” dedi.

Hatipoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, partililerle yaptığı değerlendirmenin ardından alınacak karara uyacaklarını vurgularken, yerel seçimlerde AKP ve MHP’nin desteklenmesi gerektiğini savundu. Hatipoğlu, “Milletvekili olduğum ve yaşadığım şehir olan Eskişehir’den örnek vereyim. Belediye uzun yıllardır CHP’de. Şunu söylemeliyim; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Hocamız Eskişehir’de çok büyük işler başardı. Ancak yaşı geldi 88’e. Yeni bir dönemde Eskişehir’e ne verebilir, alternatif yok mu? Bunlar can alıcı sorular” ifadesini kullandı.

'İşlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi'

İYİP olarak genel seçim kampanyasında CHP’den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, “Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi” diye konuştu.

'Eskişehir’de AKP-MHP desteklenebilir'

Eskişehir’de CHP ve AKP’nin yaklaşık 200’er bin oyu bulunduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence, Eskişehir de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur” dedi.

'CHP, kendi içindeki bölünmüşlüğü vatandaş görmüyor sanıyor'

Eskişehir’de yerel medyaya da açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, CHP’de yaşananlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“CHP kendi arasında da acayip kavgalı. Ahmet Ataç, Yılmaz Hoca’dan muzdarip. Büyükerşen ile Ataç, Kazım Kurt’u istemiyor. Kazım Kurt örgütle birlikte İmamoğlu’nu destekliyor. Kılıçdaroğlu, Kurt’u bir daha aday gösterir mi? CHP teşkilatı her dönem adayları Hoca belirliyor diye Hoca’ya kızıyorlar. Hoca da hiç kabul etmiyor. CHP kendi içindeki bu bölünmüşlüğü vatandaş görmüyor sanıyor. Vatandaş hepsinin farkında. CHP’nin oyu azalacak, Hoca’nın eski aktifliği yok oluyor. Onun için belediye seçimlerinde çok farklı bir tablo çıkabilir ortaya.”