Putin: Altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl tedarik edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl göndermeye hazırlandığını duyurdu.

St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında konuşan Putin, ülkesinin Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl ihracatını ikame edebileceğini belirtti, Moskova'nın altı Afrika ülkesine 3-4 ay içinde ücretsiz tahıl tedarikine hazır olacağını belirtti.

Putin ülkesinin Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre ülkelerinin her birine 25 ila 50 bin ton arasında tahıl göndereceğini duyurdu.