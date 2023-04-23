Putin Akkuyu'nun açılışına 'görüntülü' katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video-konferans yöntemiyle katılacağı belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de yayınlanan "Moskova.Kremlin.Putin" programının sunucusu Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek haftaki programına ilişkin yaptığı açıklamada, Putin’in Erdoğan ile bir video-konferans görüşmesinde bir araya geleceğini kaydetti.

Erdoğan 'gelebilir' demişti

Putin’in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferi yapılacağı törene video-konferans yöntemiyle katılacağını Erdoğan daha önce duyurmuştu. Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışına Rusya lideri Putin’in katılabileceğini söyleyen Erdoğan, “Nisan'ın 27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız” demişti.