Putin: ABD ve NATO garanti sunmayı reddederse yanıtımız çok farklı olabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’ya güvenlik garantisi sunmayı reddetmesi halinde Moskova’nın yanıtının çok farklı olabileceğini, yapılacak seçimin askeri uzmanların tavsiyesine bağlı olacağını kaydetti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın sesini duymaması durumunda nasıl yanıt verilebileceği sorusuna, “Yanıtımız çok farklı olabilir. Ne olacağı askeri uzmanlarımızın bana yapacağı tekliflere bağlı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın bu konuyla ilgili müzakerelerden olumlu netice almak için çabalayacağının altını çizen Putin, diplomatik süreçler açısından bir şeyleri sonlandırmak için değil diplomatik, yasal zemine dayalı bir neticeye ulaşmak istedikleri için teklifte bulunduklarını hatırlattı.