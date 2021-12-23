Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' uyarısı: 'Durum daha da kötüleşir'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya ile "güvenlik garantisi" görüşmelerini Ukrayna'nın daha fazla silahlandırılmasını örtmek için kullanmasının durumu kaçınılmaz olarak daha da kötüleştireceğini söyledi. Ryabkov bunun sorumlusunun da tamamen ABD ve NATO olacağını vurguladı.

Rusya NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin ve Rusya'ya komşu ülkelere saldırı silahları konuşlandırılmasının dışlandığı güvenlik garantisi anlaşmaları tekliflerini ABD ve NATO'ya iletmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ryabkov "Kağıda döktüğümüz o anlaşmaları hızlı bir biçimde resmileştirmek istiyoruz" dedi.

Ryabkov International Affairs dergisine verdiği mülakatta şunları söyledi:

"Eğer ABD tarafındaki önkoşul, Washington ve diğer NATO başkentlerinin 'isteyecekleri' ya da Kiev'in diktesi altında kendi topraklarımızda bazı adımlar atmamız ise, Amerikalılar bunu bize çalışmanın devamı için bir gereklilik olarak sunmak istiyorlarsa, o zaman bu çalışma olmaz".

Ryabkov böyle bir önkoşul getirilmesi durumunda ABD'nin güvenlik garantilerini müzakere etmek konusunda siyasi bir iradesi olmadığı, "olan biten her şeyin Ukrayna'yı ve diğer devletleri Rusya karşıtı amaçlarla askeri olarak geliştirmeye devam etme politikasını örtmek için kullanıldığı" sonucuna varacaklarını söyledi.

Rus diplomat "Tekliflerimizi sunmamıza sebep olan kesinlikle budur. Ve böylesi bir durumda kaçınılmaz biçimde durumun daha fazla kötüleşmesinin sorumluluğu Amerikan tarafında ve ABD müttefiklerinde olacaktır" dedi.