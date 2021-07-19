PTT'yi milyarlık zarara uğratan isim ödüllendirildi

2019 yılında genel müdür olarak görev yapan yapan Kenan Bozgeyik döneminde PTT 1,2 milyar TL zarar etmişti. Kamuoyuna, “Hayali evrak vurgunu” olarak yansıyan yolsuzluğun altında imzası bulunan Bozgeyik’in, kurumda müşavir olarak çalışmaya devam ettiği ve PTT iştiraki Sofra Kurumsal Ödüllendirme Hizmeti şirketinin yönetiminde olduğu açıklandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, PTT’deki 200 milyon TL’lik dijital arşiv yolsuzluğunda imzası bulunan bürokratlara ödül gibi görevlendirmeler yapıldı. Kamuoyunu yüz milyonlarca lira zarara uğratan işlemin imzacısı isimlerin devletin farklı kademelerine yerleştirildiği belirlendi.

2019 yılındaki 1,2 milyar TL’lik zararın sorumlusu olarak gösterilen dönemin genel müdürü Kenan Bozgeyik’in de aylardır PTT’den maaş almaya devam ettiği tespit edildi.

CHP Milletvekili Orhan Sümer, PTT Genel Müdürü görevinden alınan Kenan Bozgeyik’in kurum ile mevcut ilişkisini PTT yönetiminden öğrenmek istedi.

Bozgeyik’in görevinden alındığının altını çizen Sümer, “Bozgeyik’in kurumunuz veya kurumunuza bağlı şirketlerde bir bağı kalmış mıdır?” diye sordu. CHP’li Sümer’in sorusuna verilen yanıt, milyonlarca liralık kamu zararının sorumlusu olarak gösterilen Bozgeyik’e ödül gibi görevlendirmeler yapıldığını ortaya koydu.

İdare, Bozgeyik’in PTT bünyesinde müşavir olarak çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Bozgeyik’in PTT iştiraki Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı yaptığı belirtildi.