PTT’yi zarara uğratan bürokratlar terfi etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de 2018 yılında yaşanan ve kamuoyunda “hayali evrak vurgunu” olarak bilinen 200 milyon TL’lik dijital arşiv yolsuzluğunda imzası bulunan bürokratlara yeni görevlendirmeler yapıldığı ortaya çıktı.

39 bin TL maaşı var

Yargıya da taşınan işlemin altında imzası bulunan 2016-2020 döneminde PTT’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Canbolat’ın 2 Kasım 2020’de, 39 bin TL maaşla Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığı öğrenildi.

Dönemin PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Engin Demir, Aile Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne getirildi. O dönem Muhasebe Daire Başkanı olarak görev yapan Ziyafettin Kılıçoğlu’nun da Aile Bakanlığı’na geçtiği ortaya çıktı. Dönemin Teknoloji Genel Müdürü İsmail Köse de Havelsan’a Proje Yöneticisi oldu.

‘Ödüllendirildiler'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Yolsuzlukta imzası bulunan yetkililerin de soruşturma geçireceklerine adeta ödüllendirildiklerini görüyoruz. Bu kişilere sahip çıkılması, iktidarın Sayıştay raporlarını Meclis denetiminden kaçırma çabalarının sebebini de açıkça ortaya koyuyor. PTT’nin yandaş şirketlere aktardığı bu paralar, vatandaşın vergileridir ve tüm yetkililer yargı önünde hesap vermelidir” dedi.

‘Görevden alındı hâlâ maaş alıyor’

CHP’li Emir, yeni görevlendirmelerle ilgili şöyle dedi: “Sayıştay raporuna göre, PTT’nin kendi imkanlarıyla yapacağı arşiv taraması için yandaş şirketlere milyonlarca dolar para aktarıldığı tespit edilmişti. Buna rağmen, bu sözleşmelere imza atan yetkililere soruşturma açıldı mı, hukuki işlem başlatıldı mı, bunlar bilinmiyor. Kurumu 1.2 milyar TL zarara uğrattığı belirtilen ve bu sebeple görevden alınan bir genel müdürün aynı kurumdan halen maaş alıyor olması da başlı başına bir skandaldır.”