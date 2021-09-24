PTT-Sen: Yavuz Çakır kadın işçileri arayarak tehdit, hakaretlere başlamıştır

PTT'de çalışan taşeron işçilerin kurduğu PTT-Sen, taşeron firma Park Konak AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çakır'ın kadın işçileri telefonla arayarak tehdit ve hakaretlere başladığını duyurdu, ses kaydı paylaştı.

PTT-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Daha önce iki örgütlenme uzmanı kadın arkadaşımızı küfür ve hakaretlerle tehdit eden, PTT taşeron işçilerini arayarak tehdit ve hakaretlerle PTT-Sen'den istifaya zorlayan Yavuz Çakır en sonunda kadın işçileri de arayarak tehdit hakaretlere başlamıştır" denildi.

Daha önce iki örgütlenme uzmanı kadın arkadaşımızı küfür ve hakaretlerle tehdit eden, PTT taşeron işçilerini arayarak tehdit ve hakaretlerle PTT-Sen'den istifaya zorlayan Yavuz Çakır en sonunda kadın işçileri de arayarak tehdit hakaretlere başlamıştır. @PTTKurumsal @Akparti pic.twitter.com/HVBWeXQekb — PTT-Sen (@ptt_sen) September 24, 2021

Sendikanın paylaşımında "Gözüne yumruk patlatmakla, nefesini kesmekle tehdit etmiştir. Sendika düşmanı, kadın düşmanı şiddet faili Yavuz Çakır'ı, kadın işçi arkadaşımızla yaptığı telefon konuşmasının ses kaydıyla teşhir ediyoruz. Yavuz Çakır'ı uyarıyoruz; bu sendikanın üyesinden çalışanına hiç kimse sen gibiler karşısında geri adım atmaz. Bu tehditlere, şiddet tavrına karşı bütün kadınları PTT taşeron işçisi kadınlara destek olmaya çağırıyoruz!"

PTT-Sen dün Park Konak A.Ş yöneticisi Yavuz Çakır’ın sendika üyeleri ve yöneticilerini sendikal faaliyetlerinden dolayı tehdit ederek Kod-46 ile işten çıkarma kararını İzmir’de protesto etmişti.