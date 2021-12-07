PTT işçisi müdür ve başdağıtıcı tarafından darp edildi

PTT-Sen İstanbul Bağcılar Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü'nde taşeron firma personeli olarak çalışan sendika yöneticileri Ömer Keskin'in darp edildiğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasında "Tebligatlar Kanunu'na ve görev tanımına aykırı biçimde taşeron işçilerin tebligat dağıtımına çıkarılamayacağını söylediği için bugün kurum Müdürü Naim Bubani ve Başdağıtıcı Mahmut tarafından merdivenden itilerek darp ve tehdit edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca "Hiçbir kurum yöneticisi veya firma sorumlusu kardeşlerimize baskı uygulayamasın, aşağı göremesin, sosyal haklarımız olsun hedefiyle bu yola çıktık. Verdiğiniz en ufak zararın hesabını sorarız!" ifadelerine yer verildi.

Sendika daha önce yaptığı "Taşeron işçiye usulsüz tebligat uygulamasına son vereceksiniz" başlıklı açıklamayla "Taşeron işçiler halihazırda memurların işyükünü de sırtlanmış durumdadır ve bu usulsüzdür. Taşeron, memurun işini yapacaksa o kadro verilecek!" demişti.