'PTT emekçisi işyükü altında eziliyor, bıçak kemiğe dayandı'

İşten çıkarma, baskı ve ayrımcılıkla mücadele eden PTT işçilerinin maaşlarından geçtiğimiz günlerde üye olmadıkları dernek için aidat kesintisi yapılmıştı.

Haber-Sen yaptığı açıklamada, "PTT emekçisi işyükü altında eziliyor, PTT'de zulüm var" dedi. Yönetimin adım atmaması sebebiyle yıllardır eksik personelle kamu hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Öncelikle personel eksikliğini giderip, profesyonelce program ve organizasyon ile iş barışını da sağlayan bir planlama yapması gereken PTT yönetimi, aksine iş yükü altında ezilen PTT emekçilerine baskı ve mobbing uygulamaktadır" denildi.

'Keyfi ve hukuksuz uygulamalar yapılıyor'

Haber-Sen'in açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Bu baskı, sindirme ve tehditlere şimdi de en son olarak İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) ve firma personeli emekçiler eklenmiş olup, iş feshi de olmak üzere her türlü cezai uygulama yapılacağı ve eksik dağıtım yapanların isimlerinin Genel Müdürlüğe bildirileceğini belirtilerek, tehdit edip, keyfi ve hukuksuz uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.

Bizzat, PTT Genel Müdürlüğü makamından 21.01.2022 tarihinde, PTT Başmüdürlerine gönderilen yazı ile mevcut işyükü altında, ayrıca pandemi ve kış koşulları içinde çırpınan cefakar PTT emekçilerinin mücadelesi görülmemiş, dağıtıma çıkan gönderilerin minimum yüzde doksanının teslim edilmesi ve bunun aynı gün yapılmasının istenmesi, kargo ve posta gönderilerinde devir işleminin de minimum yapılması dikta edilerek adeta 21.yüzyılda modern köleliği getirmiştir. Bununla birlikte, Genel Müdürlük yazısında konuya ilişkin uygulama, tedbir ve izlenecek yöntemlerde Başmüdürlere yetki tanınması da zaten baskıcı ve cezacı bir zihniyet ile işlerin görülmesini sağlayan, baskılarını her geçen gün artıran Başmüdürlere de onay verilmiştir.

'PTT kuruma sahip çıkanlara ceza kesiyor'

PTT özellikle bir ipotek kuruluşu olan Türkiye Varlık Fonuna (TVF) devir olduktan sonra yaşanan çok yüksek kamu zararlarının önlenmesi için değil, mevcut sömürü ve yozlaşma kültürünün devam edebilmesi için kurumunu seven, sahip çıkanlara ceza kesiyor. Asli işi için personel eksikliğini giderme yerine de, TVF sonrası oluşturulan iştiraklerine maaşları dahi belli olmayan yandaşları işe alarak, kamu giderinin artmasına da sebebiyet oluyor.

Tüm saldırı politikalarınızı haklı onurlu mücadelemizle geri püskürtüp, yarınımızı emeğimizle kazanacağız. Hizmet kolundaki bir sendika olarak; ifade, eleştiri ve görüş farklılığı özgürlüğümüzün önünde; uygulamaları ile açık olarak engel oluşturmaktadır. Hesap ortada #PTTdeZulümVar"