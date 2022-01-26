'PTT emekçisi işyükü altında eziliyor, bıçak kemiğe dayandı'

İşten çıkarma, baskı ve ayrımcılıkla mücadele eden PTT işçilerinin maaşlarından geçtiğimiz günlerde üye olmadıkları dernek için aidat kesintisi yapılmıştı.
Haber-Sen yaptığı açıklamada, "PTT emekçisi işyükü altında eziliyor, PTT'de zulüm var" dedi. Yönetimin adım atmaması sebebiyle yıllardır eksik personelle kamu hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Öncelikle personel eksikliğini giderip, profesyonelce program ve organizasyon ile iş barışını da sağlayan bir planlama yapması gereken PTT yönetimi, aksine iş yükü altında ezilen PTT emekçilerine baskı ve mobbing uygulamaktadır" denildi.
'Keyfi ve hukuksuz uygulamalar yapılıyor'
Haber-Sen'in açıklamasının bir bölümü şöyle: