PTT çalışanlarının maaşlarına ‘POSTDER kesintisi’

Binlerce PTT çalışanın maaşlarından üyesi olmadıkları dernek için aidat kesintisi yapıldı.

Maaşlarının eksik yatırıldığını fark eden PTT çalışanları Ziraat Bankası hesabından işlem hareketlerini kontrol edince "Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanunu Haklarını Koruma Derneği’ne (POSTDER) 20 liralık aidat kesintisi" yapıldığını fark etti.

Haber-Sen yaptığı açıklamada “Posta emekçilerinin bu gün hesaplarında yapılan kesinti başlı başına bir skandaldır. Fakat bugün gerçekleşen mevzu sadece kesinti yapılması mevzusu değildir. Hepimizin kişisel verilerinin kanunsuz bir şekilde birilerine servis edilmesidir” ifadelerine yer verdi.

POSTDER için 20 liralık aidat kesintisi yapıldı

Birgün’de yer alan habere göre, PTT’de kadrolu çalışan emekçilerin maaşları dün Ziraat Bankası maaş hesaplarına yatırıldı. PTT çalışanları maaşlarının eksik yatırıldığını fark etti. Bunun üzerine işlem hareketlerine banka işlem hareketlerini kontrol eden emekçileri üyesi olamadıkları POSTDER için 20 liralık aidat kesintisi yapıldığını fark etti.

Yapılan kesintiler üzerine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Haber-Sen Merkez Yürütme Kurulu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, başkasına verilmesi veya yayılması ile meydana gelir. Uygulamada bu suça, ‘kişisel bilgilerin ele geçirilmesi suçu’ da denilmektedir” denildi.

Haber-Sen suç duyurusunda bulunacak

Haber-Sen tarafından yapılan açıklamada, PTT’nin suç işlediği de belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, TCK’nın 136 maddesinde seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, aşağıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin yapılmasıyla failin cezalandırılması gerekir:

Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması,

Kişisel verilerin ele geçirilmesi.

Burada sorumluluğu olan dernek, kurumlar hangisi ise onlar hakkında suç duyurusu yapılacak ve sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağımızı buradan bütün posta emekçilerinin bilmesini isteriz”.

Öte yandan, Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu da yaşananların usulsüzlük olduğuna değinerek ilgililer hakkında suç duyurusu da dahil olmak üzere hukuki girişimlere başlayacaklarını belirtti.