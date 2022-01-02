PTT'de idari hizmet sözleşmeli personel ücret eşitsizliğine tepkili

PTT'de çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli Personel ücret eşitsizliğinin temel sorunları olduğunu belirterek taleplerini sıraladı.

Emekçiler hizmet sözleşmeli personelin memur statüsüne geçirilmesini talep ediyor, ayrıca personel eksikliğinin yol açtığı iş yükünün hafifletilmesi için yeni personel alımları yapılmasını da istiyor.

Emekçiler halihazırda PTT'de üç farklı statüde personelin çalıştığını, bunların "399 KHK'lı Memur" (14 bin kişi), "İdari Hizmet Sözleşmeli personel" (13 bin kişi) ve "Taşeron personel" (16 bin kişi) aktardı.

İdari Hizmet Sözleşmeli personel olarak iş yüklerinin ağır ve meşakkatli olduğunu belirten PTT emekçileri temel sıkıntılarının verdikleri emeğin "maddi ve manevi karşılıksız bırakılmasından" kaynaklandığını ifade ediyor.

Emekçiler "Bu temel sıkıntı, KPSS artı mülakatla gelmemize rağmen aynı gişede aynı dağıtımda beraber ter döktüğümüz 399’lu memurlar ile aramızdaki ücret eşitsizliğidir. Ayrıca adaletsizlik olarak adlandırabileceğimiz durum sadece 399 ile aramızdaki fark ile de sınırlı kalmıyor. Asgari ücretin %60 fazlasını alan Güvenlik Personelinden daha düşük maaş almamız ; asgari ücretin %40 fazlasını alan Taşeron personel ile aramızda neredeyse farkın kalmamış olması; asgari ücretin %25 fazlasını alan Temizlik görevlisi ile aramızdaki makasın hızla daralması bizlerin içine düştüğü kaotik durumu net şekilde ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Yeni yıl itibariyle asgari ücretteki %50 artışın, aktaracak olduğumuz bordrolar üstüne (güvenlik-taşeron-hizmetli) ek olarak yansıyacağı düşünüldüğünde gelir adaletsizliğinin arşa değdiğini bizler gibi sizlerde daha net biçimde hissedebileceksiniz" diyor.

'Aldığımız ücretler hakkaniyetten uzak'

Emekçiler "İdari Hizmet Sözleşmeliler olarak ne yazık ki birçok arkadaşımız Güvenlik personeli olabilir miyim düşüncesiyle ‘Güvenlik sertifikası’ alabilmenin yollarını araştırmaya başlamıştır. Şu noktayı vurgulamadan geçmek istemeyiz; bizler ne 399’lu memurun aldığı maaşın ne de asgariye gelen zammın derdindeyiz, bilakis çalışma arkadaşlarımızın şu ekonomik koşullarda olması gereken %50’lik maaş artışlarında yararlanabiliyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Bizlerin asıl sıkıntısı temelde aldığımız ücretlerin ne kadar hakkaniyetten ve adaletten uzak oluşuyla ilintilidir. Kurumumuz sair hak olarak, bizlere performans sistemine bağlı bir düzenleme yapmış olsa bile (sadece İHS’lilerin) bu puanlama sisteminden İHS’li personelin takribi %80 i yararlanamamaktadır, yararlanabilen kesim için ise ortalama 500 tl civarından bir getirisi olmaktadır" diye de ekliyor.

Talepler

PTT'nin İdari Hizmet Sözleşmeli personeli taleplerini ise şöyle sıralıyor:

1) İHS’li personelin 399 KHK Memur statüsüne geçirilmesi.

2) İHS’li personelin 399 statüsüne geçirilemediği takdirde mali haklarına yönelik ivedilikle çalışmaların yapılarak, çalışanlar arasındaki uçurumun sonlandırılması.

3) Personel eksikliğinin getirmiş olduğu yükün hafifletilmesi için personel alımı yapılması.

4) Atamaların ve yer değiştirmelerin şeffaf şekilde belli bir program dahilinde yürütülmesi.