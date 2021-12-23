PTT'nin 2 milyon dolar ödediği şirket iflas etti: Para nerede?

Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan PTT AŞ 2020 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan bilgilere göre, PTT AŞ'nin kıymetli maden ticaretiyle uğraşan 750 bin TL sermayeli bir firmaya kıymetli madenlere ilişkin ticari faaliyetler yürütmek ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 2 milyon dolar ödedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, firma 5 Kasım 2020 tarihinde "teknik iflasta" olduğunu bildirdi. Bunun üzerine PTT 3 Şubat 2021 tarihinde, 2 milyon dolar tutarındaki fonlamanın yasal faiziyle birlikte iki ay içerisinde kendilerine verilmesini talep etti. Ancak bahsi geçen paranın geri ödenip ödenmediği konusunda raporda bir bilgi yer almadı.