'PTT çalışanlarının emekleri Ziraat Bankası aracılığıyla yandaş derneklere aktarılıyor'

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “PTT çalışanlarından üyesi olmadıkları dernek için kesinti yapılmasını” Meclis gündemine taşıdı.

Kılıç, konuyla ilgili ayrı ayrı hazırladığı yazılı soru önergelerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, on binlerce PTT çalışanının 2022 yılına bir sürprizle girdiğini, bu sürprizin de “maaşlarından habersiz yere yapılan kesinti” olduğunu ifade etti.

‘Birisi haber vermeden hesabımızdan para alsa ona hırsız deriz’

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şunları belirtti:

“Birisi bizim hesabımızdan haberimiz olmadan, bize haber vermeden para çekse, para alsa, biz bu olaya ‘hırsızlık’, yapan kişiye de ’hırsız’ deriz ama buradaki olayda ‘habersiz şekilde maaştan para kesilmiş’ diyoruz. PTT çalışanları ayın 15’inde yatan maaşlarını görünce; bazıları için ‘küçük’ ama ekonomik krizin zirve yaptığı, iğneden ipliğe her ürüne zam gelen ve gelmeye devam eden ülkemizde kendileri için ‘önemli’ bir kesinti yapılması karşısında adeta şok yaşadılar.

‘AKP iktidarında hırsızlık yöntemleri çeşitlenmeye devam ediyor’

“On binlerce PTT çalışanı yeni yılın ilk ayki maaşından, üyesi olmadıkları Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını Koruma Derneği tarafından 20 TL kesinti yapıldığını gördüler. Bu kesintinin ne olduğunu, neden yapıldığını yetkililere sorduklarında da tatmin edici cevaplar alamadılar, konu hep geçiştirildi. Çalışanlar bu duruma çok şaşırdı; çünkü, kesinti yapılmadan önce hiçbir şekilde kendilerine bildirimde bulunulmadı, kesinti yapılacağı konusunda rızaları alınmadı ve en önemlisi bu PTT çalışanları, Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını Koruma Derneği üyesi değiller. Ama birileri ‘hokus pokus’ yöntemiyle üyelerin ceplerine ellerini attı ve oradan 20 TL’lerini aldı. Derneğin adında ‘Posta Çalışanlarının Kanuni Haklarını Koruma’ ifadesi geçiyor ama böylesi bir kanunsuzluğa imza atıyorlar. 20 yıllık AKP iktidarında, son dönemde giderek artan ve her alanda yaşanan ‘hırsızlığın’ her türlü yöntemini gördük ama doğrusu bunu ilk kez duyduk. Gerçekten pes! AKP iktidarında hırsızlık yöntemleri çeşitlenmeye devam ediyor…”



Kılıç, habersiz şekilde çalışanların maaşlarından üyesi olmadıkları bir dernek tarafından kesinti yapılmasının başka önemli bir boyutu daha olduğunu vurguladı.

Kılıç, bu durumun; “hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması”, ve “kişisel verilerin ele geçirilmesi” anlamına geldiğini, bunun da TCK’ya göre suç olduğunu kaydetti.

'Hesapları verenler hesap vermeli'

“On binlerce çalışanın bilgilerini PTT yönetiminden veya yetkililerinden kim, nasıl, ne şekilde o sendikaya verdiyse ortaya çıkartılmalı. İdari ve adli yönden konuyla ilgili gerekli soruşturma hemen yapılmalı ve bilgilerin verilmesinde suçu ve sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılanlar cezalandırılmalı; hesapları verenler hesap vermeli” diye konuşan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

‘Bu kanunsuzluğa Ziraat Bankası da ortak olmuştur’

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişinin eşine dahi banka hesap bilgileri, hesabından para çekme izni verilmezken; kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan bir dernek tarafından PTT çalışanlarının hesabından para çekilebiliyorsa bu suça Ziraat Bankası da ortak olmuş demektir. Ziraat Bankası’nda bu işleme onay veren kişilerle ilgili de idari ve adli tüm tahkikatlar yerine getirilmelidir. Milletin parasını yandaşlara peşkeş çeken Ziraat Bankası şimdi de PTT çalışanlarının emeğini yandaş derneklere aktarıyor.”