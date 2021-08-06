Protestolar sırasında St. Vincent ve Grenadinler Başbakanı yaralandı

Yerel basında çıkan haberlere göre, St. Vincent ve Grenadinler başbakanı olarak görev yapan Ralph Gonsalves Perşembe günü Kingstown'daki protestolar sırasında atılan bir taşla yaralandı.

Başbakan'ın sağlık mevzuatında yapılan değişikliklere karşı sokaklara dökülen öfkeli protestocu kalabalığının arasından geçmeye çalışırken yaralandığı bildirildi. Yeni değişiklikler, ön saflarda çalışan kamu çalışanları için koronavirüse karşı aşılanmayı zorunlu hale getiriyor.

Sonrasında paylaşılan fotoğrafta Gonsalves'in tıbbi kontrol sırasında kanlı bir gömlek giydiği görülüyor.

Gonsalves'in sözcüsü Sehon Marshall, Jamaika merkezli Nationwide News'e yaptığı açıklamada, yaralarının hayati tehlike oluşturduğuna inanılmadığını ve bunun "sağlık yetkilileri tarafından ele alınması gereken bir şey" olduğunu söyledi.

Medya daha sonra Gonsalves'in tıbbi muayene için Barbados'a gönderildiğini bildirdi.

The Caribbean New Service, bazı göstericilerin parlamento binası boyunca kurulan güvenlik bariyerlerini aşmayı başardığına dair haberler üzerine protestocuları bastırmak için olay yerine çevik kuvvet polisinin çağrıldığını bildirdi.